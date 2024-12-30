Galatasaray Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı! İtalyanlar duyurdu: İşte sözleşme şartları
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılı ekip PSG forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. İşte sözleşme şartları...
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Galatasaray, yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı aldı. Cimbom, Nelsson'un yerine gözüne PSG forması giyen Skriniar'ı kestirmişti.
İTALYANLAR DUYURDU: ANLAŞMA SAĞLANDI
Sport Italia'nın haberine göre Galatasaray; Milan Skriniar ve PSG ile her konuda anlaşma sağladı.
Habere göre sarı-kırmızılılar, Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray, Slovak yıldızın yıllık ücretinin yarısını ödemeyi kabul etti. Haberde, Skriniar'ın sarı-kırmızılı ekipte 5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
"ICARDI VE TORREIRA İKNA ETTİ"
Sport Italia'dan Gianluigi Longari'nin haberinde şu ifadelere yer verildi:
"Savunma oyuncusunun eski takım arkadaşları Icardi ve Torreira'nın temasları Slovak oyuncuyu ikna etti. Skriniar için PSG'den sezon sonuna kadar bir kiralama anlaşması hazır. Galatasaray savunma oyuncunun tüm hak edişlerini karşılayacak."
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