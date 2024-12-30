Galatasaray Milan Skriniar’ı kadrosuna kattı! İtalyanlar duyurdu: İşte sözleşme şartları

Milan Skriniar

İTALYANLAR DUYURDU: ANLAŞMA SAĞLANDI

Sport Italia'nın haberine göre Galatasaray; Milan Skriniar ve PSG ile her konuda anlaşma sağladı.

Habere göre sarı-kırmızılılar, Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray, Slovak yıldızın yıllık ücretinin yarısını ödemeyi kabul etti. Haberde, Skriniar'ın sarı-kırmızılı ekipte 5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.