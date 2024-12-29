Roland Sallai: Galatasaray için ölmeye hazırım!

Galatasaray'ın sezon başında Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, Galatasaray YouTube'a açıklamalarda bulundu. İşte Sallai'nin açıklamalarında yer alan satır başları:

"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

"Freiburg'da farklıydı tabii ki, oradan geldikten sonra burası inanılmaz bir şehir. Ama tabii ki ben futbol için buradayım, turistik amaçla değil ama şehri seviyorum tabii ki. Fakat şu anda takıma odaklıyım, büyük hedeflerimiz var ve her gün bu hedefler için çalışıyoruz."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

"Çok uzun süredir burada değilim ama güzel yerler var ve İstanbul'daki bu güzel yerleri kız arkadaşımla birlikte gezmeyi tercih ediyorum. Tabii yıllar lazım, çok büyük bir şehir burası ama günlerimiz keyifli geçiyor. Dediğim gibi şu anda futbola odaklıyım ve şampiyon olmak istiyorum."

"HAYALLERİMİN TAKIMI"

"Dediğiniz gibi takıma hızlı bir şekilde adepte olabildim, çok mutluyum. Oyuncular ve çalışanlar bana çok yardımcı oldular, onlara buradan teşekkür ediyorum. Her gün çok keyifli geçiyor, burası benim hayallerimin takımı ve burada olduğum için mutluyum. İnanılmaz oyuncular ile oynuyorum ve bunun için çok mutluyum."

ALİ SAMİ YEN İTİRAFI

"Gerçekten inanılmaz, harika bir yer burası. Atmosferin en iyilerden biri değil, en iyisi olduğunu buraya daha önce gelen oyunculardan duymuştum. Stadyum geçekten harika bir yer ve aynı zamanda taraftarımız da harikalar. Taraftarımızın önünde oynamak benim için inanılmaz bir gurur."

"TRABZONSPOR MAÇINDA BÖYLE OLDU"

"Taraftarımız maçta 12. oyuncumuz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle derinde durduğumuz bazı bölümler olduğu zaman. Trabzonspor maçı da bir örnek aslında. Ekstra bir oyuncu gibi yardımcı oldular ve son dakika golü de onların sayesinde geldi. Taraftarımızın yaptığı bu katkı sayesinde kutlamayı başardık. Gerçeten taraftarımız ile birlikte oynamak inanılmaz bir duygu."

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

"Avrupa'da oynamak için ocak ayı sonunda ben de bir an önce takıma katılmak istiyorum. Bu anı dört gözle bekliyorum. Tabii önce her maçı kazanmak ve kazanmaya devam etmek istiyoruz."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Hem hocam hem de çalışanlarımız gerçekten çok arkadaş canlısı karşıladılar ve onlar sayesinde çok hızlı adapte olabildim. Çok mutluyum ver herkese çok teşekkür ederim."

"O SUDAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK İÇMEK İSTİYORUM"

"O sudan mümkün oldukça çok içmek istiyorum. (Gülerek) Burada olmaktan mutluyum, hem takımım hem kulübümüm benim için çok kıymetli. Burada olmak için çok çalıştım. Böyle büyük bir kulüpte olabilmek için. Her günden çok keyif alıyorum."

"GALATASARAY İÇİN ÖLMEYE HAZIRIM"

"Evet tanıyorum. Kerem için efsane diyebiliriz aslında, birçok golü vardı. Takım arkadaşlarımdan da görüyorum. Onun özel bir kutlaması var: Harry Potter. 7 numaralı forma için elimden geleni yapmaya hazırım. Takımım için, bu kulüp için sahanın içerisinde ölmeye hazırım."

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI

"Ben zaten kura çekildiği zaman arkadaşıma dedim, "Bak kesin Türkiye çıkacak" diye çünkü Türkiye gelme olasılığı vardı. Bu arada benim için çok iyi bir şey çünkü iki tane evimde oynayacağım çok güzel bir eşleşme olacak. Zor bir maç olacak biliyoruz. Yüzde 50-50 olacağını düşüyorum. İki taım da çok iyi oyunculardan oluşuyor. İki takım da çok iyi oyun oynuyor ve çok büyük bir mücadele bizi bekliyor."

TARAFTARA MESAJI

"Öncelikle çok mutluyum. Kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Sezon sonunda sizinle birlikte şampiyonluğu kutlamayı da sabırsızlıkla bekliyorum ve önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı bekliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyum. Gelecek sene herkes için en iyi yıl olsun.