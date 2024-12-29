Galatasaray’dan yeni sükse: Virgil van Dijk hamlesi!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimler ile anlaşmaya varmak istiyor.