Galatasaray'dan yeni sükse: Virgil van Dijk hamlesi!
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Süper Lig'de devre arası transfer döneminin açılmasına kısa süre kala, Galatasaray cephesinde çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Milan Skriniar'ın ardından Liverpool forması giyen dünya yıldızı Virgil van Dijk için de girişimde bulundu.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimler ile anlaşmaya varmak istiyor.
SKRINIAR İÇİN YOĞUN TEMAS
Stoper arayışlarını sürdüren Cimbom bir yandan da PSG forması giyen Milan Skriniar görüşmelerini devam ettiriyor.
CİMBOM'DAN VAN DIJK BOMBASI
Tutto Mercato Web'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Virgil van Dijk'i renklerine bağlamayı planlıyor.
Devre arasında bu transferi bitirmek isteyen yönetimin, Hollandalı savunmacıya, oldukça önemli bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.