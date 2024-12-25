Galatasaray’dan Mikautadze’ye 17 milyon euro! Lyon’dan ret yanıtı

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Georges Mikautadze için yaptığı teklif ortaya çıktı. Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a 17 milyon euro'luk transfer teklifi sundu.



LYON GERİ ÇEVİRDİ

Mikautadze için 25 milyon euro bonservis bekleyen Lyon, Galatasaray'dan gelen bu teklifi geri çevirdi. Mali sıkıntı çeken Lyon, Mikautadze için belirlediği 25 milyon euro'luk bonservisin büyük bölümü de peşin olarak istiyor.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon'da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.