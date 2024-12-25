Galatasaray’dan altyapı derbisinde Fenerbahçe’ye tarihi fark

Galatasaray bu sonuçla U17 Elit Lig'de puanını 34'e yükseltti (X)

GALATASARAY FARKLI KAZANDI

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

FENERBAHÇE 28 PUANDA KALDI

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.