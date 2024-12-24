Galatasaray’da 5 transfer hamlesi! Devre arası operasyonu başladı

Paulo Dybala (AP)

ROMA'NIN YILDIZI: PAULO DYBALA

Sarı-kırmızılı ekip 10 numara bölgesinde Dries Mertens'in alternatifi olarak Roma'nın yıldız ismini gündeminde tutuyor.

Transfer görüşmelerinde Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in 15 milyon euroluk maaş beklentisini sunduğu ancak bunun Galatasaray tarafından kabul görmedi.

Novel, rakamı 12 milyon Euro'ya kadar çekti. Galatasaray cephesi ise Dybala'nın maaşını 10 milyon Euro'nun altına çekmesini istiyor.