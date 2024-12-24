24 Aralık 2024, Salı
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da 5 transfer hamlesi! Devre arası operasyonu başladı

Galatasaray'da 5 transfer hamlesi! Devre arası operasyonu başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 09:35
ABONE OL
Galatasaray’da 5 transfer hamlesi! Devre arası operasyonu başladı

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Kadrosunu güçlendirerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek için düğmeye basan sarı-kırmızılı ekipte 5 yıldız futbolcuyu transfer etmek için operasyon başladı.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimler ile anlaşmaya varmak istiyor.

Milan SkriniarMilan Skriniar

MILAN SKRINIAR ADIM ADIM GALATASARAY'A

Okan Buruk, PSG forması giyen Milan Skriniar ile FaceTime görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti. Icardi ile Inter'den takım arkadaşı olan Skriniar, Arjantinli futbolcunun Galatasaray hakkında anlattıklarından etkilendi.

Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor.

Paulo Dybala (AP)Paulo Dybala (AP)

ROMA'NIN YILDIZI: PAULO DYBALA

Sarı-kırmızılı ekip 10 numara bölgesinde Dries Mertens'in alternatifi olarak Roma'nın yıldız ismini gündeminde tutuyor.

Transfer görüşmelerinde Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in 15 milyon euroluk maaş beklentisini sunduğu ancak bunun Galatasaray tarafından kabul görmedi.

Novel, rakamı 12 milyon Euro'ya kadar çekti. Galatasaray cephesi ise Dybala'nın maaşını 10 milyon Euro'nun altına çekmesini istiyor.

Georges Mikautadze (AFP)Georges Mikautadze (AFP)

MIKAUTADZE ISRARI

Galatasaray Lyon forması giyen Georges Mikautadze için Lyon'a şartlarını sordu. Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncu hem de kulüple görüşmeleri başladı.

Galatasaray'ın Mikautadze transferi bonservisle bitirmek için tüm şartları zorluyor.

Kolo MuaniKolo Muani

KOLO MUANI SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray'ın, PSG ile Skriniar için pazarlık yaptığı sırada, Kolo Muani'nin durumunu sorduğu belirtildi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray sezon sonuna kadar 26 yaşındaki Muani'yi kiralamak istiyor.

Issa KaboreIssa Kabore

ISSA KABORE ÖNERİSİ

Bu arada Galatasaray'a sağ bek mevkisi için Manchester City'den Benfica'ya kiralık olarak giden Issa Kabore'nin önerildiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki Burkina Fasolu sağ bek, Portekiz ekibinde süre alamadığı için Ocak ayından Benfica'dan ayrılmaya karar verdi

Sarı-kırmızılı ekip olası sağ bek transferi için listenin başına Kabore'yi yazdı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör