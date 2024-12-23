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Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! Okan Buruk ve Icardi detayı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 15:02
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Milan Skriniar adım adım Galatasaray’a! Okan Buruk ve Icardi detayı...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip PSG forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak üzere. Aslan, PSG'yi ikna ederse imzalar atılacak.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimle anlaşmaya vardı.

Milan ŠkriniarMilan Škriniar

NELSSON'UN YERİNE GELİYOR

Galatasaray, yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı aldı.

Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar tarafı ile anlaşmaya vardı.

Milan ŠkriniarMilan Škriniar

OKAN BURUK VE ICARDI İLE KONUŞTU

Okan Buruk, Slovak yıldızla FaceTime görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti. Icardi ile Inter'den takım arkadaşı olan Skriniar, Arjantinli futbolcunun Galatasaray hakkında anlattıklarından etkilendi.

Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor.

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