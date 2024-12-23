Milan Skriniar adım adım Galatasaray'a! Okan Buruk ve Icardi detayı...
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip PSG forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak üzere. Aslan, PSG'yi ikna ederse imzalar atılacak.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimle anlaşmaya vardı.
NELSSON'UN YERİNE GELİYOR
Galatasaray, yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı aldı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray, PSG forması giyen Milan Skriniar tarafı ile anlaşmaya vardı.
OKAN BURUK VE ICARDI İLE KONUŞTU
Okan Buruk, Slovak yıldızla FaceTime görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti. Icardi ile Inter'den takım arkadaşı olan Skriniar, Arjantinli futbolcunun Galatasaray hakkında anlattıklarından etkilendi.
Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? TCDD Doğu Ekspresi sefer saatleri ve güzergahı
- TDK 2024 yılının kelimesi ne oldu? Kalabalık yalnızlık ne demek, ne anlama geliyor?
- Tiryakilere müjde: Meğer 4 fincandan fazla içmek kanser riskini %17 azaltıyormuş
- GBB 1.000 Konut başvuru ekranı | Gaziantep GBB konut başvurusu nasıl başvuru yapılır? 2+1-3+1 daire...
- Kredi kartı olanlar dikkat! Yeni düzenleme geldi: Artık yasak
- Stres seviyenizi dize getirecek formül! Anında antidepresan etkisi yapacak besinler
- Gardiyan alımı son durum nedir? İnfaz Koruma Memuru alımı bu yıl olacak mı, ne zaman?
- MEB personel alımı başvuru tarihleri 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı 19 farklı alanda 50 uzman yardımcısı alımı şartları neler?
- O ilimiz listeye girdi: 2025'te influencer akımına uğrayacaklar! İşte Dünyanın en Instagramlık şehirleri...
- 1800 prim günü şartları oluştu! 42 43 45 47 yaşında erken emeklilik formülü: 2008 öncesi ve sonrasına...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?
- İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek