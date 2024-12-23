Milan Skriniar adım adım Galatasaray’a! Okan Buruk ve Icardi detayı...

Milan Škriniar

OKAN BURUK VE ICARDI İLE KONUŞTU

Okan Buruk, Slovak yıldızla FaceTime görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti. Icardi ile Inter'den takım arkadaşı olan Skriniar, Arjantinli futbolcunun Galatasaray hakkında anlattıklarından etkilendi.

Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor.