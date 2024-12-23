Okan Buruk (AA)

REKOR MAKİNESİ BURUK, DAUM'U DA GERİDE BIRAKTI

Bu sezon adeta 'rekor kırma makinesi'ne dönüşen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayseri deplasmanında yeni bir rekora daha imza attı. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'de görev yaptığı takımda 75 galibiyete en çabuk ulaşan teknik direktör oldu.