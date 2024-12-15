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Galatasaray'da yaprak dökümü! Buruk'tan 3 isme neşter

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 13:09
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Galatasaray’da yaprak dökümü! Buruk’tan 3 isme neşter

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takıma neşteri vuruyor. Sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli çalıştırıcı, kadroda kıyıma gitmeyi düşünüyor. Buruk, 3 futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirve koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)

BURUK'TAN 3 İSME NEŞTER

Transferin yanı sıra Cimbom'da ayrılıklar da peş peşe yaşanabilir.

Victor NelssonVictor Nelsson

Teknik direktör Okan Buruk'un Malmö maçı sonrası yönetimle yaptığı toplantıda ise bazı isimlerle yolların ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.

Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

NELSSON VE ZIYECH'E VEDA

Yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı alan Galatasaray, Hakim Ziyech'le de vedalaşmak istiyor.

Yusuf DemirYusuf Demir

YUSUF DEMİR KİRALANABİLİR

Öte yandan Yusuf Demir'in de kiralanması bekleniyor.

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