Galatasaray'da yaprak dökümü! Buruk'tan 3 isme neşter
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takıma neşteri vuruyor. Sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli çalıştırıcı, kadroda kıyıma gitmeyi düşünüyor. Buruk, 3 futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. İşte detaylar...
Süper Lig'de zirve koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
BURUK'TAN 3 İSME NEŞTER
Transferin yanı sıra Cimbom'da ayrılıklar da peş peşe yaşanabilir.
Teknik direktör Okan Buruk'un Malmö maçı sonrası yönetimle yaptığı toplantıda ise bazı isimlerle yolların ayrılmasını talep ettiği öğrenildi.
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NELSSON VE ZIYECH'E VEDA
Yeni sözleşme talebini geri çeviren Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u satma kararı alan Galatasaray, Hakim Ziyech'le de vedalaşmak istiyor.
YUSUF DEMİR KİRALANABİLİR
Öte yandan Yusuf Demir'in de kiralanması bekleniyor.