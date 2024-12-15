Galatasaray’dan defansa dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Dursun Özbek yönetimi, ara transfer döneminde savunma hattına takviyede bulunmak için kolları sıvadı.

NELSSON'UN YERİNE YILDIZ İSİM



Sabah'ta yer alan habere göre Victor Nelsson ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de forma giyen 29 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ı gündemine aldı.

Milan Skriniar (AA)

İLK HEDEF KİRALAMA FORMÜLÜ



Inter'in 2017'de Sampdoria'dan 34 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın değeri Aralık 2021 döneminde 65 milyon euro'ya kadar çıkmıştı.

Galatasaray, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Slovak savunmacıyı ilk etapta kiralamak istiyor. Haberde, Sarı-Kırmızılılar ile PSG yetkilileri arasında pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI



Temmuz 2023'te Inter'den bedelsiz olarak Paris Saint Germain'e imza atan Milan Skriniar, Fransa'da beklenen performansı veremedi. Bu sezon 5 resmi maçta 381 dakika süre alan 29 yaşındaki defans oyuncusu 1 mücadelede sarı kart gördü.