Galatasaray Trabzonspor hazırlıklarına başladı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.