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TFF'den Dursun Özbek'e ceza

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 11:58
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TFF’den Dursun Özbek’e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yaptığı açıklamalar nedeniyle 150 bin TL para ve 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:
"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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