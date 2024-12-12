Galatasaray Sergen Yalçın'ın eski prensini alıyor! Okan Buruk onayı verdi
Süper Lig ve Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde önemli hamleler yapacak Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı-kırmızılı yönetim Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile şampiyonluk yaşayan yıldızın peşine düştü.
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
OKAN BURUK ONAYI VERDİ
Kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçmişti.
Ocak ayında birçok futbolcuyla yollarını ayıracak olan sarı kırmızılılar, transferde nokta atışı hamleler yaparak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
ASLAN JELERT'TEN MEMNUN DEĞİL
Galatasaray'da bu noktada transfer beklenen bölgelerin başında ise sağ bek geliyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Kopenhag'dan dev bir bonservis ücretiyle transfer ettiği Elias Jelert'in performansından memnun kalmamıştı.
Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi. Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
CİMBOM BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZINI ALIYOR
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fransız yıldız futbolcu Valentin Rosier'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fransız futbolcuyla görüşmelere başladı.
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