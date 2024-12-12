Galatasaray Sergen Yalçın’ın eski prensini alıyor! Okan Buruk onayı verdi

Elias Jelert (AA)

ASLAN JELERT'TEN MEMNUN DEĞİL

Galatasaray'da bu noktada transfer beklenen bölgelerin başında ise sağ bek geliyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Kopenhag'dan dev bir bonservis ücretiyle transfer ettiği Elias Jelert'in performansından memnun kalmamıştı.

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği iddia edildi. Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.