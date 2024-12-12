Galatasaray’dan Abdülkerim’e yüzde 100 zam

Galatasaray'da iç transfer için çalışmalar hızlandı. İlk olarak Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzalayan Aslan'da Abdülkerim Bardakcı konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı.



YENİ MAAŞ 90 MİLYON TL

Önümüzdeki günlerde resmi siteden de açıklanması beklenen yeni sözleşmeye göre Abdülkerim; bu sezon sonuna kadar 42 milyon 500 bin TL, gelecek sezon ise 90 milyon TL kazanacak.



4 GOLE KATKI YAPTI

30 yaşındaki Abdülkerim, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 20 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, sarı-kırmızılı forma altında 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.