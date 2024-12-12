Cimbom ilk 8 için kritik virajda! İşte Okan Buruk’un Malmö 11’i

Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Grup Aşaması'nda da hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de yeni bir zafer elde etmek için sahaya çıkıyor.

KRİTİK MAÇ 20.45'TE

Cimbom, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö'ye konuk olacak. İsveç'te oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak. 24 bin kapasiteli Eleda Stadı'ndaki müsabakada İngiliz hakem Jhon Brooks düdük çalacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Berkan Kutlu, Ziyech, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi

İLK 8 İÇİN TEK PAROLA GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması'nda şu ana kadar 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken 11 puan topladı. İlk 8'de yer alarak final yolunda büyük bir avantaj sağlamak isteyen Okan Buruk ve öğrencilerinin, Malmö deplasmanındaki tek parolası galibiyet.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Galatasaray'da ön çapraz bağları kopan Icardi'nin yanı sıra arka adalesindeki problem devam Kaan Ayhan, Sivasspor maçında sakatlık geçiren Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın Malmö deplasmanında oynaması beklenmiyor. Ayrıca bir süredir tedavisi devam eden İsmail Jakobs için de karar verildi. Teknik direktör Okan Buruk henüz takımla çalışmalara başlamayan tecrübeli sol beki Malmö maçında riske etmeme kararı aldı. Bireysel çalışmalara devam Jakobs'un Trabzonspor maçında oynama ihtimali bulunuyor. Ayrıca statü gereği Roland Sallai de müsabakada forma giyemeyecek.

GOL UMUDU BATSHUAYİ

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yokluğunda en büyük gol umudu Michy Batshuayi olacak. Belçikalı santrfor şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 gol atıp iki de asist yaptı. Ayrıca Mertens, Yunus Akgün gibi isimler de Cimbom'un İsveç'teki gol umudu olacak.

AVRUPA KUPALARINDA 323 KEZ OYNADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 323 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 86 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 442 kez havalandırırken, kalesinde 485 gol gördü.

İSVEÇ TAKIMLARIYLA 9. RANDEVU

Galatasaray ile Malmö, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, İsveç takımlarıyla 8 kez mücadele ederken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom bu süreçte Östersund, Helsingborg, Göteborg, AIK ve Elfsborg ile oynadı.