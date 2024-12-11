Galatasaray 324. kez Avrupa sahnesinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.



"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 99 karşılaşmada 40 galibiyet, 33 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 128 gol gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE SON 19 MAÇIN 17'SİNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8'inden beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.



AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 99 40 33 26 159 128 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 323 116 86 121 442 485