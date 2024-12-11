Galatasaray 324. kez Avrupa sahnesinde
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'nün konuğu olacak Galatasaray, bugün İsveç'e gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, Malmö karşısında Avrupa'daki 324'üncü maçına çıkacak. Galatasaray bu karşılaşmalarda 116 kez galip gelirken, 121 karşılaşmada ise mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.
"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA
"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 99 karşılaşmada 40 galibiyet, 33 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 128 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE SON 19 MAÇIN 17'SİNİ KAYBETMEDİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 8'inden beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|122
|29
|31
|62
|122
|210
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|99
|40
|33
|26
|159
|128
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|323
|116
|86
|121
|442
|485