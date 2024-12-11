Barış Alper Yılmaz’ın isteği herkesi şaşırttı! Sakatlığına rağmen...

Süper Lig'de 15. haftasındaki Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a hareketi gündem olmuştu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği mücadelede Manaj'ın sert müdahalesi sonucu sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

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ÖZEL İSTEKTE BULUNDU

Kemik ödemi ve dizinde esneme olan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık ekibinden özel bir istekten bulunduğu iddia edildi.

Fotoğraf: AA

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz 6 Aralık'ta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini sağlık ekibine iletti.

Sağlık ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği ifade edildi. B