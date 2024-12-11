Barış Alper Yılmaz'ın isteği herkesi şaşırttı! Sakatlığına rağmen...
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede Rey Manaj'ın sert müdahalesi sonrasında sakatlanan ve yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın, sağlık ekibine özel bir talepte bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Süper Lig'de 15. haftasındaki Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a hareketi gündem olmuştu.
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği mücadelede Manaj'ın sert müdahalesi sonucu sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
ÖZEL İSTEKTE BULUNDU
Kemik ödemi ve dizinde esneme olan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık ekibinden özel bir istekten bulunduğu iddia edildi.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz 6 Aralık'ta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini sağlık ekibine iletti.
Sağlık ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği ifade edildi. B