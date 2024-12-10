İtalyan basınından bomba iddia: Osimhen’in yeni adresini duyurdular

Napoli'den büyük bir sükse yaratarak Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa ve Orta Doğu devlerini peşinden koşturuyor.

MANCHESTER UNITED DEVREDE

Il Mattino'da yer alan habere göre Manchester United, Osimhen'i Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde "Victor Osimhen, Premier Lig'in hayallerini kuruyor." denilirken Manchester United'ın dışında Chelsea ve PSG'nin de bu transfer yarışına girebileceği aktarıldı.

İNGİLİZ BASINI: CHELSEA 75 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

İngiltere'den TEAMtalk, Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Osimhen'i transfer etmek için ciddi bir aday olduğunu ve Londra'nın mavi yakasının Nijeryalı süperstar için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğunu okuyucularına aktardı.