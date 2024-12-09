Galatasaray Yalovaspor Basketbol'u mağlup etti
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Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalovaspor'u 79-69 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Yalovaspor Basketbol karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 79-69'luk skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Livingston 15, Blumbergs 2, Palmer 14, Göksenin Köksal 6, Delgado 9, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 12, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 7, Cummings, Samet Geyik
Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Johnson 16, Kadir Bayram 14, Peterka 7, Sherfield 5, Hill 10, Boran Güler 4, Krampelj 3, Akif Egemen Güven 4