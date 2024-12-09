Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in sakatlığı hakkında Galatasaray’dan açıklama

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçta Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz sakatlandı. Sarı-kırmızılılar iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

BARIŞ ALPER VE OSIMHEN

Galatasaray'dan Victor Osimhen için yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili ise şu ifadeler kullanıldı, "Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir." denildi.

KAÇ HAFTA YOKLAR?

Sarı kırmızılılarda Barış Alper'in 3, Victor Osimhen'in 2 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor.