Galatasaray Anderson Talisca için devrede! Brezilyalı yıldızla sürpriz transfer görüşmesi

Süper Lig'de lider Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarına başlarken bomba bir ismi gündemine aldı.

ASLAN MASAYA OTURDU

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Anderson Talisca, Galatasaray'a da önerilirken sarı kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızıyla masaya oturdu. Sarı kırmızılılar Mertens'in yerine Talisca'yı düşünürken transferin gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE İÇİN YALANLAMA

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin "Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı." haberine üzerine Talisca, Instagram üzerinden bir cevap verdi. Talisca mesajında "Yalan haber" ibaresini kullandı.

TALISCA'NIN PERFORMANSI

2021'den bu yana Al Nassr forması giyen Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 103 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.