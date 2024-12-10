Galatasaray Anderson Talisca için devrede! Brezilyalı yıldızla sürpriz transfer görüşmesi
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Daha önce Fenerbahçe'nin de radarında olduğu belirtilen Anderson Talisca, sarı-kırmızılı ekibe önerildi. Beşiktaş'taki performansıyla tanınan yıldız futbolcuyla masaya oturulduğu ve Mertens'in yerini doldurmak için Talisca'nın önemli bir aday olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarına başlarken bomba bir ismi gündemine aldı.
ASLAN MASAYA OTURDU
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Anderson Talisca, Galatasaray'a da önerilirken sarı kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızıyla masaya oturdu. Sarı kırmızılılar Mertens'in yerine Talisca'yı düşünürken transferin gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
OKAN BURUK KARAR VERECEK
Öte yandan Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.
FENERBAHÇE İÇİN YALANLAMA
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin "Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı." haberine üzerine Talisca, Instagram üzerinden bir cevap verdi. Talisca mesajında "Yalan haber" ibaresini kullandı.
TALISCA'NIN PERFORMANSI
2021'den bu yana Al Nassr forması giyen Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 103 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.