Sivasspor-Galatasaray maçı için çarpıcı yorum: Turgut Doman hemen düdüğünü asmalı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılıların kazandığı maça hakem Turgut Doman'ın Barış Alper Yılmaz'a Manaj'ın yaptığı faul sonrası verdiği skandal karar damga vurdu.

Spor yazarları Doman'ın kararını köşe yazılarında yorumladı. İşte o tepkiler:

LEVENT TÜZEMEN - DOĞRU BULMUYORUM

Galip gelmek mutluluk verir. Bazı galibiyetler uzun mesafeli yarışlarda çok değerli ve anlamlıdır. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştükten sonra maçı kazanması psikolojik açıdan unutulmayacak maçlar bölümüne yazılacaktır. G.Saray, elde ettiği anlamlı galibiyetle zirvede puan farkını sadece 6'ya çıkarmadı, zirvedeki rakibini de baskı altına aldı.

Okan Buruk'un 4'lü savunmaya yönelik kurduğu on bir başlangıcı etkiliydi. Ancak Metehan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan G.Saray'ın 3'lü savunmaya dönmesi Sivas'ın daha istekli olmasını sağladı.

Başarının şartları arasında "İstemek, mücadele etmek, cesaretli olmak" önemli yer tutar. Galatasaraylı oyuncuların sahada kazanma duygusuyla maça asılması önemli bir galibiyet getirdi. Barış iki kişilik oynadı, kalite kokan kritik bir gole imza attı. Barış'ın çalışkanlığı itici güç oldu.

Osimhen'in atletik gücüyle yarattığı penaltı sonrası gol olan vuruşunu hiçbir kaleci çıkaramazdı. Sanchez ikili pozisyonlarda dikkatliydi. Yunus, Sara ve sert darbelere maruz kalan Mertens pas dağıtımında başarılıydı. Torreira yine orta alanda rakip atakları önledi ve kendisine ilk yarıda yapılan faul sonrası Sonko'nun ikinci sarıdan atılması gerekirdi.

Sallai sağ bekte elinden gelen mücadeleyi sergiledi. G.Saray, 85 dakika 10 kişi oynadığı maçı kazanarak büyük başarı elde etti, moral ve psikolojik olarak güçlendi.

Not: Yayıncı kuruluşun bazı pozisyonları ekrana getirmemesini kınıyorum. Bir yorumcu olarak kritik pozisyonlardaki görüntüleri sadece Trio'ya vermeyi etik olarak doğru bulmuyorum.

REHA KAPSAL - DÜŞÜNSÜN!

Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş önünde 3 puanı bırakması, sarı kırmızılar açısından Sivasspor maçının önemini bir kat daha artırmıştı. Galatasaray açısından çünkü alınacak üç puan zirve takibinde sarı lacivertlilerle puan farkını 6'ya çıkaracaktı.

Oyuna iyi başlayan sarı kırmızılar, Metehan'ın yaptığı acemice hareketle on kişi kaldı. Bu da Sivasspor'un oyun iştahını kabarttığı gibi motivasyonunu arttırdı. Nitekim Rodrigues'le bulduğu golle öne geçti. Esas sorulması gereken soru; Okan hocanın eksik kaldığı sürede hemen neden Nelsson'u oyuna almadı?

Hocanın savunmasının merkezindeki dengeyi sağlaması gerekiyordu, burayı Berkan ile gidermeyi çalışmak doğru değildi. Nitekim onun yaptığı hata sonucu, sarı kırmızılılar kalesinde golü gördü.

Sarı kırmızılar sayısal olarak sahada eksik olmalarına rağmen, ilk yarıdaki mücadele gücü istek ve arzulu oyunuyla devreyi 2-1 önde bitirmeyi fazlası ile hak etti. Özelikle eksik kalmalarına rağmen orta sahayı oyunun merkezini çok iyi tuttu. Rakibin gereksiz üçlü savunma anlayış, bu bölgeyi iki oyuncu ile kapatmak istemesi tüm oyunun inisiyatifini sarı kırmızılara verdi.

Galatasaray'da sahada mücadele etmeyen bir tek oyuncu yoktu. Galibiyeti fazlası ile hak ettiler. Çünkü iki takım arasındaki en temel fark ne olursa olsun sahaya kazanmak için çıkan ile kaybetmemek için oynayan Sivasspor, tabii ki bu önemli farkın karşılığı Galatasaray bu zor deplasmandan galibiyetle dönmesini yettiği gibi şampiyonluk yarışında puan farkını 6 çıkarttı. En önemli rakibine ve kamuoyuna sanırım şu mesajı verdi: 'Bundan Sonra Fenerbahçe Düşünsün.'

MUSTAFA ÇULCU - GADDARLIK

Kolay iş değil. Galatasaray mücadeleyi bırakmayarak zor deplasmandan galibiyetle döndü. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahalesi ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz.

OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor. Tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu; Metehan topu net olarak ceza alanın hemen dışında elle kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve kale karşısında bariz gol şansı var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivas'lı oyuncular değişerek faullerle resmen dövdüler, hakem çözemedi önlem alamadı.

İlk yarı uzatma dakikalarında kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı sahada vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.

78'de Sallai'yi Balde'nin önce itmesi sonra sol el ile yanağına tokat atması nedeniyle kırmızı kart olmalıydı lakin hakem her ikisine de sarı göstererek idare etti, balans ayarı yaptı, olmadı. VAR uyudu. Dördüncü hakemin önünde ama dördüncü hakem de uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur...

Sivasspor'un attığı golde Bekir açık ofsayt, iptal doğru. Agresif ve tepkili olan Manaj nihayet son dakika sarı gördü ama sonrasında daha ağır bir hareket yaptı. VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem Turgut Doman; acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet...

ZEKİ UZUNDURUKAN - HEMEN DÜDÜĞÜNÜ ASMALI BU HAKEM

Ey Turgut Doman! Manaj, acımasızca, gaddarca Barış Alper'in bileğine tekme atıp, basıyor, eziyor. Nerdeyse kemiklerini kıracak. Sen gidip VAR'da izliyorsun ve sarı kartta ısrar ediyorsun! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'yi zor durumda bırakıyorsun!

Akşam eve gidince ailenin yüzüne nasıl bakacaksın! Başını yastığa nasıl koyacaksın! Ben olsam TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yerinde Turgut Doman'ı çağırıp 'Hemen düdüğünü as' derim! Bin kere yazıklar olsun böyle hakeme!

Okan Buruk, Nelsson'u bu kadar savunmada sıkıntı varken oynatmayacak da ne zaman oynatacak. Belli ki gözden çıkarmış. Ama Metehan'ın yetersiz olduğu her maçta görülüyordu. En azından Sivas gibi zor bir deplasmanda Nelsson ile maça başlamalıydı (Nelsson 74'te oyuna girdi) Okan hoca. Metehan, o kadar acemice bir hareketle Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı ki...

Daha 16. dakikada 10 kişi kaldı Galatasaray! Metehan'ın pozisyonunu için VAR incelemesi bu kadar uzun sürer mi yahu! Pozisyon dışarıda ve bariz gol şansı var. Serbest vuruş ve kırmızı kart! Çok mu zor bu kararı vermek! Manaj dün iki kez direkleri dövdü. Birinde dönen topu Gary Rodrigues ağlara gönderdi. Bu golde Berkan'ın büyük hatası vardı.

Sivasspor, öne geçtikten sonra Galatasaray'ın üzerine gitmek yerine skoru korumayı tercih etti. Galatasaray baktı ki Sivasspor gelmiyor, 'ben gideyim' dedi ve önce Yunus Akgün sonra da Osimhen'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Yunus Akgün'ün golünde de topu elinden kaçıran Nikolic'in hatası çok büyüktü.

Galatasaray ikinci yarıda cesur futbolunu sürdürdü ve Barış Alper ile skor tabelasını 3-1'e getirdi. İkinci yarıda tamamen Galatasaray'ın istediği gibi bir oyun oynandı. Pozisyonları bulan yine Galatasaray'dı. Özellikle Yunus'un muhteşem bir şutu var ki, Ali Şaşal jeneriklik bir kurtarış yaptı. 'Yapı' tartışmalarının yaşandığı haftada Galatasaray, Sivasspor'u 10 kişi ile yıktı geçti.

Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray; herkese şu mesajı verdi: 'Bana yapı sökmez! Yıkar geçerim!' 'Uzay Takımı' Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkararak zirveye mührünü bastı...

AHMET ÇAKAR-BUNUN ADI KÖTÜ NİYETTİR

Dün geceki galibiyet, G.Saray'ın şampiyonluk yolunda kırılma noktası olacak. Çok iyi başlanan bir maç, 16'da gelen kırmızı kart ve ardından Sivasspor'un öne geçmesinden sonra bu maçı çevirmek her babayiğidin harcı değil. Metehan'ın acemiliği bir kırmızı kart getirdi. Gereği olmayan bir elle oynama. Hemen ardından da Sivas golü buldu. İşte bu dakikadan itibaren G.Saray çok önemli oyuncuları olan bir takım olduğunu cümle aleme sergiledi. Tabii ki bunda Sivasspor'un rakip 10 kişiyken öne geçtiği maçta manasız şekilde hâlâ defansta kalabalık durması, baskı yapmaması gibi faktörler de etkili oldu. Yunus vurdu, Sivas kalecisi Nikolic bacağının arasından bu yumuşak topu içeri aldı. Devre biterken de Osimhen takımına bir penaltı kazandırdı ve attığı golle öne geçirdi. Barış Alper, kişisel becerisi ile 3. golü attı. Sivasspor pekala puan alabileceği maçı, Nikolic'in önemli hataları ve futbolcuların sorumsuzlukları ile kaybetti. Metehan'ın kırmızı görmeden hemen önceki pozisyonda bence Manaj topu kolu ile önüne indirdi. Bence diyorum çünkü net konuşamıyorum. Yayıncı kuruluş, farklı açılardan pozisyonu gösteremedi. Bir de tuhaf olan kaleci Nikolic… İlk golü bacak arasından yedi, ikincisinde de zaten Osimhen bacağını kırıp yerde bırakırken neden penaltı yaptı! Hâlâ anlamış değilim. Ama dün son saniyede büyük bir katliam yaşandı. Manaj bile isteye Barış Alper'in bacağını önce taradı, sonra bastı. VAR hakemi, Turgut Doman'ı çağırdı. Ama Doman atamadı. Bunun adı kötü niyettir, yapıdır, Türk futbolunda provokasyondur!.