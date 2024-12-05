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Galatasaray'dan Altay Bayındır hamlesi! Kırmızı Şeytanlar'a teklif hazırlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 11:08 Güncelleme: 05.12.2024 11:40
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Galatasaray’dan Altay Bayındır hamlesi! Kırmızı Şeytanlar’a teklif hazırlığı

Galatasaray, ara transfer döneminde Altay Bayındır’ı kadrosuna dahil etmek amacıyla Manchester United ile görüşmelere başladı. İngiltere’de istediği kadar forma şansı bulamayan Altay’ın, Süper Lig’e dönüş fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray, ara transfer döneminde Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için Manchester United ile temaslara başladı.

SICAK BAKIYOR

İngiliz ekibinde yeterince forma şansı bulamayan Altay Bayındır'ın Süper Lig'e dönme fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Altay Bayındır (AA)Altay Bayındır (AA)

FENERBAHÇE DE PAY ALACAK

Bu transfer süreci, Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü sarı-lacivertliler, eski kalecilerinin sonraki satışından %20 pay alma hakkına sahip. Ayrıca, transfer bedelinin 10 milyon euroyu aşması durumunda Fenerbahçe'ye 1 milyon euro ek ödeme yapılacağı ifade ediliyor.

3 MAÇA ÇIKABİLDİ

26 yaşındaki Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 145 maçta önemli bir performans sergilemişti. Ancak Manchester United'daki kariyerinde yalnızca 3 maçta şans bulabildi.

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