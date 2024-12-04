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Galatasaray'da ara transferde sağ bek bombası! Yeni Sacha Boey...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 09:34
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Galatasaray’da ara transferde sağ bek bombası! Yeni Sacha Boey...

Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek bölgesine transfer yapmayı planlıyor. Sezon başında 9 milyon Euro ödeyerek Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip Alman yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray ara transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip sezon başında 9 milyon euro ödeyerek transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Elias Jelert'in yerine yeni bir sağ bek transfer etmeyi planlıyor.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

OCAK AYINDA SAĞ BEK TAKVİYESİ

Galatasaray'da önemli isimler listede yer alıyor. Ocak ayında sağ bek takviyesi düşünen Cimbom'da Ridle Baku öne çıkıyor.

Kariyerinde Almanya dışında başka bir ülkede oynamayan yıldızın, Galatasaray'dan gelebilecek teklife 'evet' demeye yakın durduğu aktarıldı.

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