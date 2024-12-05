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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 14:34
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Galatasaray’da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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