Galatasaray’da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.



Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.