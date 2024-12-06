Galatasaray’dan sert çıkış: TFF’yi de atadıklarını da yeneceğiz

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Federasyonu da onun atadığı kötü niyetli insanları da yeneceğiz. Rakiplerimizi de iyi ve adil bir oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız." dedi.



Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren gayrimenkul şirketi Alpcans ile d��zenlediği sponsorluk sözleşme töreninde açıklamalarda bulundu. İbrahim Hatipoğlu'na Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamaları hatırlatıldı.



Söz konusu açıklamaların Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilemesiyle ilgili bir endişeleri olup olmadığının sorulması üzerine Hatipoğlu, "Dün akşam Türk futbol tarihinde bir ilk ve ayıp yaşandı. Tarafsız olması, adalet dağıtması gereken bir kişi doğrudan başkanımız Dursun Özbek'i hedef alarak kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Bundan hiçbir endişe duymuyoruz. Galatasaray'a karşı beslenen kin ve düşmanlığı göğüslemeye hazırız. Biz Galatasaray'ız. Bir savaş ilan ediyorlarsa bununla mücadele edecek gücümüz var. Bu tip saldırılar sadece Galatasaray'ı birleştirip kenetler. Federasyonu da onun atadığı kötü niyetli insanları da yeneceğiz. Rakiplerimizi de iyi ve adil bir oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız. Bunun yapılan aleni saldırılarla engellenmeye çalışılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.



Hatipoğlu, Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Kulübü ile Dursun Özbek'i ayırmaya çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu mümkün mü? Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün başkanıdır. Büyük Galatasaray ailesinin de lideridir. Ona yapılan her saldırı tüm Galatasaraylılara yapılmış sayılır. Biz bu bilinçteyiz. Galatasaray ile Dursun Özbek'i ayrı göstermek beyhude bir çabadır. Bundan sonra her türlü ortamda Galatasaray'ın haklarını savunacağız. Hiçbir endişemiz yok. Bizim iyi bir takımımız var. Bugüne kadarki 13 maçtaki aldığımız sonuçlar ve liderliğin bütün bunlara rağmen alındığını görmenizi rica ediyorum. Sezonun sonunda da bu başarıyı sahada elde ederek tekrar şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Taraftarlarımız da endişe etmesin. Ancak bugün Galatasaray için kenetlenme, kendisini 'Galatasaraylıyım' diye tanımlayan herkes için birlik ve beraberlik içinde mücadele etme günüdür. Ayrıca futbolun paydaşı olan herkesin bu kabul edilemez adaletsiz tutuma karşı sesini çıkarması onların da geleceği için son derece önemlidir. Bugün susan herkes, yarın aynı muamele ile karşı karşıya kaldığı zaman sessiz kalmalarının bedelini öder."



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir televizyon programında kendisiyle mesajlaşmalarını bir basın mensubuna gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, "Bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğimi, bu diyaloğu kapattığımı söylemiştim. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında, iki kişi arasındaki mesajlaşmanın başkasına gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağım." diye konuştu.



Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "TFF Başkanının konuşmasından sonra bizim teşhis ve tepkilerimizin ne kadar doğru olduğu meydana çıktı." dedi.

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