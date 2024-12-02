Mauro Icardi ameliyat oldu! Galatasaray’a teşekkür etti

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu. Yıldız futbolcu başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtip, "Yakında geri döneceğim." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR ETTİ



Icardi'nin paylaşımında ayrıca, "Teşekkürler Guille, bu operasyonda çalışan tüm personele teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a, her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta Mauro Icardi sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda Icardi'nin çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olacağı açıklanmıştı.

YENER İNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta AZ Alkmaar'la oynadığı maç öncesinde kulüp dokturu Yener İnce, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaşmıştı.



İnce, Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını belirtmiş ve şunları söylemişti, "Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. Rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamamak için ameliyatın orada olmasına karar verdik. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya dünyanın neresinde isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik."