Galatasaray’da defansa milli takviye! Hollanda devinin kapısı çalınacak

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlanmasının ardından defans bölgesinde eksik olan sarı-kırmızılı ekip bu boşluğu doldurmanın peşine düştü.

Bu süreçte ise Victor Nelsson'dan ise istediği verimi alamadı. Avrupa'dan talipleri olan Danimarkalı oyuncuyla devre arasında yollar ayrılacak.

G.SARAY AHMETCAN KAPLAN İÇİN DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre; yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda yerli ve milli oyuncu Ahmetcan Kaplan için devreye girecek.

Galatasaray, Nelsson'dan gelecek olan bonservis bedelinin bir kısmını Ahmetcan Kaplan için harcayacak.

2022/23 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euroya transfer olan Ahmetcan Kaplan, bonservisiyle takımdan ayrılması halinde elde edilecek olan bonservisin %15'lik kısmı bordo-mavili kulübe gidecek.