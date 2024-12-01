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Roland Sallai Galatasaray'da ilk gol sevincini yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 21:36
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Roland Sallai Galatasaray’da ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai kaydetti.

Maçın 47. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in indirdiği topu Sallai gelişine vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı.

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