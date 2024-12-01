Galatasaray’da şok sakatlık! Abdülkerim Bardakçı maça devam edemedi

Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor'u konuk etti.

GALATASARAY'DA BARDAKÇI ŞOKU!

Sarı-kırmızılıların stoper Abdülkerim Bardakcı, mücadelede bir sakatlık yaşadı.

Abdülkerim Bardakcı, 37.dakikada bileğini tutarak kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. 39.dakikada Bardakcı'nın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.