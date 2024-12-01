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Galatasaray’da şok sakatlık! Abdülkerim Bardakçı maça devam edemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 21:40
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Galatasaray’da şok sakatlık! Abdülkerim Bardakçı maça devam edemedi

Süper Lig'in 14.haftasında evinde ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı, bir pozisyon sonrasında sakatlık yaşayarak yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, evinde ikas Eyüpspor'u konuk etti.

GALATASARAY'DA BARDAKÇI ŞOKU!

Sarı-kırmızılıların stoper Abdülkerim Bardakcı, mücadelede bir sakatlık yaşadı.

Abdülkerim Bardakcı, 37.dakikada bileğini tutarak kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. 39.dakikada Bardakcı'nın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

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