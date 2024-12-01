Icardi Galatasaray’dan ayrılacak iddiası! Arjantin basını yazdı...

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi için gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

ICARDI ÜLKESİNE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Record'un Cadena 3 Argentina'ya dayandırdığı habere göre; Mauro Icardi'nin şu anda yaşadığı karmaşık aile durumu nedeniyle ülkesine dönmeyi planladığı iddia edildi.

Icardi'nin son dönemde yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar almak zorunda olduğu öne sürüldü.

RIVER PLATE İLGİLENİYOR

31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

River Plate'in, Galatasaray'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon sarı kırmızılılarda 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Arjantinli ismin, Galatasaray ile olan kontratı 2026'da bitecek.