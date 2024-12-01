Icardi Galatasaray'dan ayrılacak iddiası! Arjantin basını yazdı...
Galatasaray'da Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin karmaşık aile durumu nedeniyle futbol hayatına ülkesinde devam etmek istediği iddia edildi. Icardi için Arjantin'den River Plate devreye girerken sarı kırmızılılar yıldız oyuncusunu göndermek istemiyor.
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi için gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.
ICARDI ÜLKESİNE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Record'un Cadena 3 Argentina'ya dayandırdığı habere göre; Mauro Icardi'nin şu anda yaşadığı karmaşık aile durumu nedeniyle ülkesine dönmeyi planladığı iddia edildi.
Icardi'nin son dönemde yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar almak zorunda olduğu öne sürüldü.
RIVER PLATE İLGİLENİYOR
31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.
GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR
River Plate'in, Galatasaray'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.
Bu sezon sarı kırmızılılarda 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Arjantinli ismin, Galatasaray ile olan kontratı 2026'da bitecek.