Galatasaray - Eyüpspor maçı sonrası flaş yorum: Yatıp kalkıp hakeme dua etsin

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. RAMS Park'taki maça istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada eski futbolcusu Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geri düştü. Sonrasında etkili ataklar geliştiren Galatasaray, 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Müsabakanın devre arasına 1-1 elitlikle girildi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, Roland Sallai'nin 47. dakikada kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu. Barış Alper ve Sallai ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 71. dakikada Prince Ampem'in golüne engel olamayınca skora 2-2'lik denge geldi. Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı. Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyeti olan Galatasaray, ikinci kez beraberlik yaşadı. Namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 14. haftayı 35 puanla geçti. Eflatun-sarılı takım ise 14 maç sonunda puanını 23'e çıkardı.

Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Eyüpspor kalecisi Berke Özer ve maçın hakemi Oğuzhan Çakır (İHA)



ZEKİ UZUNDURUKAN - G.SARAY KALECİ ARAMASIN! HEMEN BERKE'Yİ ALSIN!

Ligde önüne geleni deviren Galatasaray'ı Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor durdurdu! Berke Özer, uzun yıllardır sahalarımızda göremediğimiz bir kalecilik performansı ortaya koydu! Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı ama tam 12 net kurtarış yapan uçan panter Berke Özer, Aslan Cimbom'u durdurdu! Maçın başındaki Emre Akbaba golü hem tribünleri hem de Galatasaraylı oyuncuları strese soktu. Oyuncular bir an önce beraberlik golünü bulabilmek için telaşlı bir oyun oynamaya başladılar. Emre Akbaba'nın attığı golde Halil Akbunar'ı durduramayan Sallai ile Abdülkerim'in ve arka direkte Emre Akbaba'ya yakın oynamayan Barış Alper'in hatası vardı.

Galatasaray golü yedikten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Art arda pozisyonlar buldu, 2 top direkten döndü. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, jeneriklik kurtarışlar yaptı. Berke'yi izlerken içimden 'Bu Berke uçak düşse onu da tutar' dedim. Nitekim ikinci yarıda sayısız kurtarışlar yaptı. Bu kurtarışlardan 4-5 tanesi mucize ötesiydi. Galatasaray'ın kadife ayaklı bir oyuncusu var! Gabriel Sara!

Galatasaray'ın bütün hücum başlangıçlarında Sara başrolü üstleniyor. Galatasaray'ın ilk yarının uzatma anlarında bulduğu golün mimarı Gabriel Sara oldu. Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza sahasına kestiği topta Berke art arda kurtarışlar yaptı; Eyüpspor savunması topu uzaklaştıramadı. Top Barış Alper Yılmaz'ın önüne düştü. Barış da topu adeta iğne deliğinden geçirerek skor tabelasını 1-1'e getirdi.

Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Galatasaray'ı öne geçiren golün mimarı yine Sara idi. Ceza sahasına kestiği topu Osimhen kafa ile Sallai'ye aktardı. Sallai'ye de fileleri havalandırmak kaldı. Osimhen maç boyunca çok gol kaçırdı ama nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Takım arkadaşlarını ateşledi, rakip savunmayı çok yordu, kim ne derse desin büyük oynadı yine Osimhen!

Hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla sarı-kırmızılı oyuncuları gerdi, sinirlendirdi! Galatasaray, öne geçtikten sonra farklı skor ararken kalesinde golü gördü. Galatasaray savunması dün çok hata yaptı. Abdülkerim çıktıktan sonra Davinson Sanchez tek başına savaşmak zorunda kaldı. O da bir yere kadar. Metehan'ın kumaşı çok iyi ama daha tecrübesiz. Okan hocadan Basthuayi hamlesi geldi hemen... Oyunun son bölümü, Galatasaray ile Berke arasında geçti. Galatasaraylı oyuncular vurdu; Berke kurtardı. Berke'nin içine Örümcek Adam, Süpermen, Hulk kaçmış gibiydi. Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleci arıyor! Uzaklarda aramasın! Hemen alsın Berke Özer'i!

Galatasaray - Eyüpspor maçı (AA)

LEVENT TÜZEMEN - DEDİKODU ÜRETENLER UTANDINIZ MI!

Eyüpspor, G.Saray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, G.Saraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde G.Saray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti. İlk golü de Halil'in ortası sonucu arka direkte eski G.Saraylı Emre Akbaba gol yaptı! Oysa G.Saray bu golü yemeden önce Torreira ve Osimhen ile iki net gol kaçırdı.

Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Osimhen, direkten dönen şutunda uzağa değil de yakın köşeye vursaydı aradığı golü bulurdu. Zor gollerin adamı Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. İkinci yarının hemen başında Sallai'nin golü G.Saray'ı öne geçirdi. Ben bu gol sonrası G.Saray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüpspor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Yine de Barış, Osimhen'in hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı. Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüpspor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.

Victor Osimhen (Galatasaray - Eyüpspor / İHA)

MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOK

Kurumlar inatlaşmamalı... Çözümsel barış içinde futbola katkı sağlayan saygın çizgisini bozmamalı. İnat uğruna genç bir hakemi gündem olmuş polemiklerin üstüne niye bu derece psikolojik bir baskının altına atarlar anlamış değilim! Siz hakemi kazanmak mı istiyorsunuz kaybetmek mi ? Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde net sarı ama vermedi. Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner'in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor penaltı olmaz... Devamında Barışİlter kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor çünkü yan yana mücadele içindeler... Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor sağ bacak dik krampon çivileri yukarıda rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan sancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil, teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor karın boşluğuna temas ediyor hakem çözemedi. VAR da çözemedi...

Önceden sarısı olan Sanchez, 56'da rakibi Thiam'ın ayağına kontrolsüz net bir basması var, ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem yine göstermedi, bir "tık" sabretti ihraç etmedi! Sanchez yatıp kalkıp hakeme dua etsin bu maçı ihraç olmadan tamamladığı için. Kurumlar arası gereksiz inatlaşma, ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var göstermediği kartlar var, faul standardı yok. Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var çok. MHK'daki arkadaşlar lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez.

Roland Sallai'nin Galatasaray - Eyüpspor maçında gol sevinci (İHA)

BÜLENT TİMURLENK - FİŞİ ÇEKMELİYDİ

Bir futbolcunun eski takımına karşı oynayacağı maç öncesinde ya da bir teknik direktörün bir zamanlar çalıştırdığı ya da futbolcusu olduğu takıma karşı sahaya çıktığında mesnetsizce yapılan ahlak sorgulamaları sadece bizim futbolumuzda var. Avrupalılar bu türden eşleşmelerden güzel hikâyeler, arşiv fotoğraflarla maça giderken bizdeyse "satacak" totosu oynanıyor maalesef. Bir mahlas altında yapılan bu terbiyesizliklerin bir cezası varsa da kimse o cezayı çekmiyor sonuçta. Evet Kaan, Jakobs yok. Jelert güven vermiyor. Yine de G.Saray'ın üçlü savunma tercihi takımın iki buçuk sezondur 4-2-3-1 ile sağladığı akışkanlığı da ortadan kaldırdı. Arda Turan, merkezi kalabalık tutunca Bodrum maçında olduğu gibi 3-4-2- 1'de Mertens ve Yunus, sıkışıp kaldılar. Üretkenlikten uzaktılar. Ve iş Barış ve Sallai'nin bire birlerine kalmıştı. Üç gün sonra maça çıkıp bir de geriye düşerseniz işiniz zordur. Her şeye rağmen G.Saray ilk yarıda Berke'nin kurtarışları olmasa 3 gol bulabilirdi. Yedisi isabetli 12 şut, Berke'nin 6 kurtarışı… 47'de erken öne geçtikten sonraki 15 dakikada Galatasaray'ın rakibin fişini çekmesi gerekiyordu. Berkan üçlü savunmanın sağında saatli bombayken Arda Turan'ın doğru hamleleri, Barış'ın hücumda saç baş yolduran tercihleri oyunu 2-2'ye getirdi. Osimhen'in atletizmine ve iştahına rağmen G.Saray'ın, Icardi'nin net vuruşlarını aradığı kesin. Sakatlıklar ve yorgunlukla zımparalanmış G.Saray için bu 2 puanlık kayıp normal gibi görünse de önümüzdeki hafta Sivas'a giderken derbinin olduğu haftada farkın daha da azalmasını sağlayabilir.