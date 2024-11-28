Galatasaray AZ Alkmaar ile berabere kaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-1'lik sonuçla beraberlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.
9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.
Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.
75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.