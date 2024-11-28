Hollanda’da Türk taraftarlara saldırı: AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi olaylar çıktı | A Haber bölgeden aktardı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bu akşam AZ Alkmaar'a konuk olacağı maç öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar ile Hollanda polisi arasında gergin anlar yaşandı.

Polis taraftarlara copla müdahale ederken, taraftarların olduğu bölgede havai fişek patlaması sesi duyulunca güvenlik güçleri geri çekildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemlerlini artıran polis durumu kontrol altına aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stada otobüslerle hareket etti.

A HABER HOLLANDA'DAN AKTARDI

A Haber muhabiri Fatih Özyar, gerginliğin yaşandığı noktadan gelişmeleri aktardı.

"Yoğun güvenik önlemleri var. Yavaş yavaş buradan taraftarlarda otobüslere bindirilerek karşılamanın oynanacağı stadyuma getiriyor. Ancak burada taraftarlar ve polisler arasında çıkan tartışmalar oldu. Atılan ses bombaları ve havai fişekler nedeniyle bir kişi yaralandı."