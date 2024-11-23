Galatasaray heyetinden Yiğit Kurt’un mezarına ziyaret

Yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular Fernando Muslera, Kerem Demirbay Yunus Akgün'un yer aldığı Galatasaray heyeti, Bitez Mezarlığı'na gelerek Yiğit Kurt'un mezarına çiçek bıraktı.

Dualar eden heyet daha sonra aileye baş sağlığı diledi.

Galatasaray heyeti Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti

Ziyaretin ardından açıklama yapan Okan Buruk, kazayı duydukları andan itibaren çok üzüldüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cenazeye katılamamıştık o dönem, yurt dışındaydım. İbrahim Bey katılmıştı. Galatasaray Kulübü olarak gerçekten çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte onun bizi görmesini istedik. Özellikle ailesinin de yanında olmak istedik. Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat etmiş bir kardeşimiz. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacak. Bizle ilgili onun anılarını, günlüğünü, yazdıklarını anlattılar. Çok üzgünüz, bugün buradayız onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da babasıyla İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi, Yiğit'in organlarını bağışlamıştı.