Bodrumspor-Galatasaray maçı! Liderin tek hedefi 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray, Bodrumspor engelini de aşmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.



Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Bodrum FK XI: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Gökdeniz, Samet, Fredy, Taylan, Seferi, Puscas



Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen

GALATASARAY 13. HAFTAYA LİDER GİRİYOR

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.



Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY KAZANIRSA BİR İLKE İMZA ATACAK

Galatasaray, bu akşamki maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak.



Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, bu akşam oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

BODRUM İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.



Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.