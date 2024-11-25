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Galatasaray'da Ziyech ile yollar ayrılacak! Ocak için hazırlık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 16:14
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Galatasaray’da Ziyech ile yollar ayrılacak! Ocak için hazırlık

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başlarken Faslı futbolcusu Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı hedefliyor. Ziyech'in normal kontratı sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Faslı futbolcusu Hakim Ziyech ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu sezon Galatasaray'ın hiç verim alamadığı Hakim Ziyech, sonradan girdiği Bodrum maçının 66. dakikasında yüzde 100'lük bir gol pozisyonunu kaçırdı.

DEVRE ARASI KESİN AYRILIK

Fiziksel durumu nedeniyle eleştirilen Faslı futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunan Ziyech'in normal kontratı sezon sonu bitiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray Yönetimi, yüksek maaş maliyeti nedeniyle tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolları ayırmak istiyor. Galatasaray forması altında toplamda 31 maçta sahaya çıkan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

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