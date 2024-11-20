Galatasaray’dan sol bek atağı! Yıldız oyuncu ile temasa geçildi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları çalışmaları sürüyor.

Sarı kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı oyunculardan birisi Danimarkalı Elias Jelert, performansıyla sınıfı geçemedi.

Sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Ismail Jakobs'un ise üst üste ikinci kez sakatlanması ve devreyi kapatması, sol beke yeniden ağırlık verilmesine yol açtı.

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CİMBOM TAKVİYESİNİ İNGİLTERE'DE BULDU

Cimbom bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirirken aradığını İngiltere'de buldu.

Galatasaray, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Tyrick Mitchell'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İngiliz oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Premier Lig'de forma giyen Tyrick Mitchell'in piyasa değeri ise 25 milyon euro.