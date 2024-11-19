Lucas Torreira’ya dev teklif! Arjantin basınından bomba iddia: Galatasaray’ın kasası para dolacak

Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 15 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Güney Amerika basınından flaş bir iddia geldi.

BOCA JUNIORS PEŞİNDE

Arjantin devi Boca Juniors'ın sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki en önemli isimlerinden olan Uruguaylı Lucas Torreira'nın peşine düştüğü öğrenildi. Boca Juniors'ın bu transfer için yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı belirtildi. Arjantin basını kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin bu transfer için 18 milyon doları gözden çıkardığını bildirdi.



"RIQUELME ÇOK İSTİYOR"

Haberde şu detaylara yer verildi: "Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira Galatasaray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakereye bağlı."

TORREIRA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Uruguaylı yıldız, sene başında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtmişti.Torreira açıklamasında "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.