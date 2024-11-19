Galatasaray'a Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha! Transferde Gardi'ye tam yetki
Yaz transfer döneminde dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayıp büyük bir sükse yaratan Galatasaray gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Sarı kırmızılı yönetim Osimhen'in transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. İşte detaylar...
Napoli'den Victor Osimhen'i bir sezonluğuna kiralayarak dünya çapında ses getiren Galatasaray gözünü bir başka yıldıza çevirdi.
YÖNETİMDEN GARDI'YE TAM YETKİ
Sarı kırmızılı yönetim, Osimhen'in transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi.
Galatasaray, Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Kore'li yıldızı Heung-min Son'un peşine düştü.
TOTTENHAM İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.
Ancak Son, en son eylül ayında kontrat yenileme sürecine sıcak bakmamıştı.
GALATASARAY SON'UN CEVABINI BEKLİYOR
Son'un kulübüne vereceği cevap, Galatasaray'ın transferdeki yol haritası için belirleyici olacak. Gelişmelerin ardından yıldız futbolcuyla en kısa süre içinde bir ön görüşme yapılacağı öğrenildi.