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Galatasaray'a Osimhen'den sonra bir dünya yıldızı daha! Transferde Gardi'ye tam yetki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 10:35
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Galatasaray’a Osimhen’den sonra bir dünya yıldızı daha! Transferde Gardi’ye tam yetki

Yaz transfer döneminde dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayıp büyük bir sükse yaratan Galatasaray gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Sarı kırmızılı yönetim Osimhen'in transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. İşte detaylar...

Napoli'den Victor Osimhen'i bir sezonluğuna kiralayarak dünya çapında ses getiren Galatasaray gözünü bir başka yıldıza çevirdi.

YÖNETİMDEN GARDI'YE TAM YETKİ

Sarı kırmızılı yönetim, Osimhen'in transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi.

Galatasaray, Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Kore'li yıldızı Heung-min Son'un peşine düştü.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TOTTENHAM İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak.

Ancak Son, en son eylül ayında kontrat yenileme sürecine sıcak bakmamıştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

GALATASARAY SON'UN CEVABINI BEKLİYOR

Son'un kulübüne vereceği cevap, Galatasaray'ın transferdeki yol haritası için belirleyici olacak. Gelişmelerin ardından yıldız futbolcuyla en kısa süre içinde bir ön görüşme yapılacağı öğrenildi.

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