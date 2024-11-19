Galatasaray'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle sol bek için alternatif arayışına başlayan sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi Crystal Palace'ta buldu. İngiliz ekibinde forma giyen 25 yaşındaki Tyrick Mitchell listeye alındı.
Ismail Jakobs'a alternatif bir sol bek arayışı içerisine giren sarı-kırmızılı ekip aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Galatasaray, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Tyrick Mitchell'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Galatasaray yönetiminin, İngiliz bek oyuncusu için kulübü ve temsilcisi ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Tyrick Mitchell, Crystal Palace forması ile bu sezon 14 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 asist kaydetti. Sol bek pozisyonunda görev yapan Mitchell, orta sahanın sol tarafında da forma giyebiliyor.
SÖZLEŞMESİ SENE SONU BİTİYOR
İngiliz oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Premier Lig'de forma giyen Tyrick Mitchell'in piyasa değeri ise 25 milyon euro.