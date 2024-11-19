Galatasaray’a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor

Ismail Jakobs'a alternatif bir sol bek arayışı içerisine giren sarı-kırmızılı ekip aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Galatasaray, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Tyrick Mitchell'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Galatasaray yönetiminin, İngiliz bek oyuncusu için kulübü ve temsilcisi ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Tyrick Mitchell, Crystal Palace forması ile bu sezon 14 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 asist kaydetti. Sol bek pozisyonunda görev yapan Mitchell, orta sahanın sol tarafında da forma giyebiliyor.

SÖZLEŞMESİ SENE SONU BİTİYOR

İngiliz oyuncusunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Premier Lig'de forma giyen Tyrick Mitchell'in piyasa değeri ise 25 milyon euro.