Mertens’e alternatif yine Napoli’den! Raspadori radarda

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mertens'in yerine 10 numara arayışları devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma yürüten sarı-kırmızılılar Giacomo Raspadori'yi gündemine aldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Napoli'de hocası Conte'nin gözünden düşen 24 yaşındaki İtalyan futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin şartları zorlayacağı öğrenildi.

KARİYERİNDE 2 KUPASI VAR

1.72 boyundaki oyuncu 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve santrfor mevkisinde oynayabiliyor. Yıldız futbolcu bu sezon 8 maçta forma giydi. Raspadori bu maçlarda 1 asist kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde 2 kez kupa sevinci yaşadı.