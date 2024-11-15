Galatasaray golcüsünü buldu! Alman basını duyurdu

Galatasaray'da çapraz bağlarını kopartarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine arayışlara başlayan Galatasaray'la ilgili Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını sarı-kırmızılı ekibin Marko Arnautovic'in peşinde olduğunu yazdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

İddiaya göre Galatasaray, İtalyan devi Inter'in sezon başında bonservisini aldığı Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak istiyor. Sırp oyuncunun, Milano ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Marko Arnautovic bu sezon Inter formasını 12 resmi maçta sırtına geçirdi. 1.90'lık oyuncu bu maçlarda 326 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu dakikalarda 2 kez ağları havalandırmayı başardı.