Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk'tan 5 oyuncuya neşter
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken, takımdan ayrılması beklenen oyuncular ortaya çıkmaya başladı. İşte yolların ayrılınmasının beklendiği o isimler...
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray iki kulvarı da hesaplayarak adımlar atıyor.
Galatasaray hem devre arası hem de gelecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
BURUK'TAN 5 İSME NEŞTER
Sarı kırmızılı ekipte istenilen performansı sergilemeyen 5 isimle ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. İşte o oyuncular...
HAKIM ZIYECH
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in menajerinin MLS'den takım aradığı belirtiliyor.
ELIAS JELERT
Takımdan ayrılması gündemde olan Elias Jelert için ise henüz net karar çıkmadı.
YUSUF DEMİR
Geçen sezonu Basel'de tamamlayan Yusuf'un forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakılıyor.
VICTOR NELSSON
Bu sezon Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan Victor Nelsson'a Real Betis'in ciddi ilgisi bulunuyor. Yönetim cazip bir teklif durumunda transfere onay verecek.
KEREM DEMİRBAY
Ayrılığı gündemde olan Demirbay konusunda ise henüz net bir karar verilmedi.