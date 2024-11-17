Galatasaray’da yaprak dökümü! Okan Buruk’tan 5 oyuncuya neşter

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray iki kulvarı da hesaplayarak adımlar atıyor.

Galatasaray hem devre arası hem de gelecek yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Fotoğraf: AFP

BURUK'TAN 5 İSME NEŞTER

Sarı kırmızılı ekipte istenilen performansı sergilemeyen 5 isimle ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. İşte o oyuncular...

HAKIM ZIYECH

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in menajerinin MLS'den takım aradığı belirtiliyor.

ELIAS JELERT

Takımdan ayrılması gündemde olan Elias Jelert için ise henüz net karar çıkmadı.

YUSUF DEMİR

Geçen sezonu Basel'de tamamlayan Yusuf'un forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakılıyor.

VICTOR NELSSON

Bu sezon Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan Victor Nelsson'a Real Betis'in ciddi ilgisi bulunuyor. Yönetim cazip bir teklif durumunda transfere onay verecek.

KEREM DEMİRBAY

Ayrılığı gündemde olan Demirbay konusunda ise henüz net bir karar verilmedi.