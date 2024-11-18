Davinson Sanchez’e Real Madrid kancası! Kesenin ağzı açılıyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Okan Buruk ve öğrencileri, 4 günlük tatil sonrası Bodrum FK maçı hazırlıklarına başlarken, bir yandan da transfer planlaması sürüyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham'dan transfer edilen ve performansıyla kendisine hayran bırakan Davinson Sanchez'in ise talipleri artıyor.

REAL MADRID'İN RADARINDA

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın yüzünü güldüren Kolombiyalı savunma oyuncusuna Real Madrid talip oldu. İspanyol basınının haberine göre Real Madrid, Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemeye hazır.

MILITAO'NUN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Söz konusu haberde İspanyol ekibinin oyuncuya yakından ilgi duyduğunu belirtilirken, Davinson Sanchez'in takımda Eder Militao'nun yerini doldurabilecek bir isim olduğuna vurgu yapıldı. Davinson Sanchez'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse yıldız futbolcu, tarihteki en pahalı Kolobiyalı savunma oyuncularından biri olacak.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Davinson Sanchez Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta görev aldı. Kolombiyalı yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 1.87 boyundaki defans oyuncusunun piyasa değeri 18 milyon euro. Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'e kadar devam ediyor. Davinson Sanchez kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşadı.