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Galatasaray'da Ismail Jakobs sakatlandı: Zorlanma ve kanama tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 14:12 Güncelleme: 13.11.2024 14:33
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Galatasaray’da Ismail Jakobs sakatlandı: Zorlanma ve kanama tespit edildi

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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