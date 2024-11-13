Real Madrid Galatasaray’ın yıldızını istiyor!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Süper Lig'de değil Avrupa Ligi'nde de en iyi savunmacılar arasına adını yazdıran 28 yaşındaki futbolcu, bir süredir Real Madrid'in takibindeydi.

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İSPANYOL BASINI: TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

İspanyol basınında Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez'in gösterdiği performansla ilgili Türkiye'nin en iyi savunmacısı olduğu dile getiriliyor.

Fotoğraf: AA

MILITAO'NUN YERİNE SANCHEZ

Real Madrid'in en önemli stoperi Eder Militao, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Elinde Rüdiger dışında stoperi kalmayan teknik patron Carlo Ancelotti, kulüp yönetiminden Davinson Sanchez'in transfer edilmesini istedi.

İspanyol devi, yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çok ciddi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Davinson Sánchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.