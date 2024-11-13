13 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Galatasaray Haberleri Batshuayi'yi dolandırıcılık şoku! Zanlı yakalandı

Batshuayi'yi dolandırıcılık şoku! Zanlı yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 09:30
ABONE OL
Batshuayi’yi dolandırıcılık şoku! Zanlı yakalandı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi.

Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu. Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör