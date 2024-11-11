Galatasaray (GS)-Samsunspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Rams Park'ta oynanan mücadele, her iki takımın da şampiyonluk iddialarını sürdürme adına kritik bir karşılaşmaydı. İşte kritik maça dair merak edilen detaylar haberimizde...

Osimhen'in İki Golü Galatasaray'a Zaferi Getirdi

Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Rams Park'ta oynanan karşılaşma, her iki takım için de kritik bir anlam taşıyordu. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanla 12. sırada kalmaya devam etti.

Maçın Başlangıcı: Galatasaray Hızlı Başladı

Galatasaray, maça hızlı başladı ve 3. dakikada Osimhen'in kafa golüyle öne geçti. Mertens'in pasında Torreira'nın ortasına yükselen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ev sahibi takım 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu gol, Galatasaray'ın baskısını arttırmasına sebep oldu.

Samsunspor Eşitliği Sağladı, Ancak Osimhen Yine Sahneye Çıktı

Samsunspor, 50. dakikada Ntcham'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Dimata'nın ceza sahasında düşürülmesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi ve Ntcham, topu ağlara gönderdi. Ancak, Galatasaray'ın yanıtsız bırakmadığı bu eşitlik 55. dakikada bozuldu. Yunus Akgün'ün ortasında kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topa arka direkte Osimhen bir kez daha kafa vurdu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Farkı 2'ye Çıkaran Batshuayi ve Son Penaltı

Galatasaray, 85. dakikada farkı 2'ye çıkararak maçta rahatladı. Muslera'nın uzun pasında savunmadan seken top Batshuayi'nin önüne düştü. Belçikalı golcü, Ziyech'in asistinde ceza sahası içinden şutunu çekerek 3-1'lik skoru elde etti.

Ancak Samsunspor pes etmedi. 90+2. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahasında Nelsson'un müdahalesiyle düşürülmesinin ardından VAR incelemesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Mouandilmadji, penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2'ye getirdi.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 31 puanla liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 25 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşma çabalarını sürdürüyor.

Maçtan Dakikalar

3'üncü Dakika: Osimhen'in kafa golüyle Galatasaray öne geçti (1-0).

50'nci Dakika: Ntcham'ın penaltı golüyle Samsunspor eşitliği sağladı (1-1).

55'inci Dakika: Osimhen'in ikinci golüyle Galatasaray yeniden öne geçti (2-1).

85'inci Dakika: Batshuayi'nin golüyle fark 2'ye çıktı (3-1).

90+2'nci Dakika: Mouandilmadji'nin penaltı golüyle Samsunspor farkı 1'e indirdi (3-2).