Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası flaş yorum: Icardi yoksa Osimhen var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 yenerek namağlup liderliğini korudu. RAMS Park'ta yapılan maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Etkili bir futbol ortaya koyan "Cimbom", Osimhen ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Savunmada Samsunspor'a net pozisyon vermeyen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Maçın ikinci yarısı bu kez Samsun temsilcisinin golüyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 50. dakikada Jules Ntcham'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Galatasaray, 55. dakikada Osimhen, 85. dakikada Michy Batshuayi ile birer gol daha buldu ve 3-1 üstünlük kurdu. Samsunspor, 90+3. dakikada Youssef Benasser'in penaltı golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'deki 10. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 31'e çıkararak hem liderliğini hem de namağlup unvanını sürdürdü.

Maçın ardından spor yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte o yazılar...

Galatasaray'ın Samsunspor maçındaki 3. gol sevinci (İHA)

ZEKİ UZUNDURUKAN - ALTIN ALKIŞLAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andık! Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Dün Rams Park tribünlerindeki 10 Kasım Koreografisi muhteşemdi! Sezonun en güzel tribün fotoğraflarından birine imza attı Galatasaray taraftarı ve kulübü! Tebrik ediyorum, alkışlıyorum!



Tottenham zaferi ile tüm Avrupa'yı sallayan lider Galatasaray'ın, Samsunspor'u ağırladığı maç, nefeslerimizi kesti! Futbol adına sahada hayal edebileceğimiz bütün güzellikleri ve aksiyonları yaşadık. Nefis goller, muazzam kurtarışlar, jeneriklik çalımlar, gözlerimizin pasını silen müthiş hamleler, direkten dönen toplar... İki takımı da yürekten tebrik ediyorum! Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı bu maçta da devam etti. Attığı ilk kafa golünde Samsunspor kalesine adeta bir füze gönderdi! Kafası ile bazuka gibi şutlar atan adam muhteşem santrfor Osimhen! Dün de muhteşem iki golle galibiyetin mimarı oldu Osimhen!



Osimhen'in attığı ilk golden sonra İcardi forması ile sevinmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Takım arkadaşının bu jestine Rams Park tribünlerinde şahitlik eden İcardi'nin de gözleri buğulandı. Bu muhteşem manzara ve tribünlerden yükselen 'Aşkın Olayım!' şarkısı karşısında 35 milyon Galatasaray taraftarı çok ama çok duygulandı. Gol sevinci yerini hüzün ve duygusallığa da bıraktı. Perşembe günü 800 milyon Euro'luk İngiliz devi Tottenham'ı Rams Park'ın çimlerine seren Aslan Cimbom, dün de Samsunspor maçını kazanarak Şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli daha kayıpsız geçti.



Şu dönemde Galatasaray'a zorluk çıkarabilecek takımların başında Samsunspor geliyordu... Nitekim zaman zaman zorluk da çıkardı Karadeniz ekibi... Ama Galatasaray o kadar güçlü bir takım ki... Anında reaksiyon gösterip, galibiyet kapısını aralayıp içeri girmesini biliyor. Bu maçta Osimhen'in golleri kadar savunmada muazzam işler yapan Davinson Sanchez'i de anlatmak lazım. Muhteşem işler yaptı sahada. Öyle kritik hamleler yaptı ki... Bir stoperden daha ne yapması beklenebilir ki...



Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen röveşatasına ne demeli! Galatasaraylı futbolcular, Tottenham maçında adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüşmüşlerdi. Hepsi birer kahramandı! Dün de bu kahramanlar, yorgun olmalarına rağmen 3 puanı cebine koyup, milli araya mutlu girdiler. Samsunspor da mütevazı kadrosuna rağmen, sahada büyük işler yapan bir takım. Savaşan, yüreği ile oynayan bir takım! Harika bir maç izledik. Galatasaray'da İcardi yoksa Osimhen ve Batshuayi var. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü ile mücadele eden Galatasaray'ı durdurmak çok zor! Okan Buruk, Galatasaray'ı tahrip gücü yüksek, kusursuz bir takıma dönüştürdü...

Galatasaray - Samsunspor maçından bir kare (AA)

LEVENT TÜZEMEN - OSİMHEN& DAVİNSON FARKI

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla özlemle ve minnetle anıyorum. G.Saray taraftarının 10 Kasım için hazırladığı koreografi muhteşem ve duygu yüklüydü. Emeği geçenleri kutluyorum. G.Saray, Tottenham zaferinden sonra Karadeniz'in hırçın takımı Samsunspor'u yendi ama bir hayli de zorlandı. Sahanın en iyisi Davinson Sanchez ve iki gol atan Osimhen oldu. Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı. Okan hocanın Jakobs'un sakatlığı sonrası Nelsson'u alıp Davinson'u sağ tarafa itmesi bence doğru değildi. Çünkü Nelsson kafa olarak hazır değil. Fazla yedek kalmak onu etkilemiş.

Özellikle Soner'e yaptığı penaltı acemilik bile değil. Sırtı dönük oyuncuyu neden itersin? Bu penaltı Samsunspor'u moral olarak yükseltti, G.Saraylı oyuncuları da gol yememe adına baskıya aldı. İyi ki Osimhen var. İcardi'nin yokluğunda G.Saray kalan maçları sadece Batshuayi ile götürmekte zorlanırdı. Osimhen'in varlığı takıma pozitif enerji veriyor, Nijeryalı yıldız egosuz bir karaktere sahip. Çok koşup çok mücadele ediyor, yardıma gidiyor. İki golü, kalitesinin ve takipçiliğinin eseri. Okan Buruk'u ligde ve Avrupa'da yenilgisiz gittiği için kutluyorum. Kendisine bir önerim var; Nelsson ile üçlü savunma oynanmaz.

Galatasaray'ın Samsunspor maçındaki ilk gol sevinci (İHA)

MUSTAFA ÇULCU - İKİ MAÇ İKİ FARKLI HAKEM

Halil Umut Meler verdiği kararlar ile diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı... Galatasaray golü öncesi verdiği faul ve vermediği faullere bakınca, kabul görmedi çünkü çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı, vermedi. İlk yarı biterken Galatasaray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi ama yine göstermedi.

21'de Torreira'nın ceza alanı içinde topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın ve doğru açıda olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Davinson'un temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson ceza alanı içinde önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsunspor'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem itirazlardan dolayı bu kadar sarı kart gösterdi ise yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü hakemin tekrar izlemesini tavsiye ediyorum (!) İyi şeyler yazalım destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...